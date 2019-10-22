ضبط معلم استولى على 257 ألف جنيه من 4 مدرسات بطنطا

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى حجة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهم سالف الذكر بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها نظير أرباح شهرية وعدم وفائه بالتزامه.



وبالعرض على اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية أمر بسرعة ضبطه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين.



وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام.



تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على مدرس نصب على ٤ مدرسات في مبالغ مالية بحجة تشغيلها في مجال الكافيهات بمدينة طنطا.كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة من ٤ مدرسات بمدرسة القصراوى الابتدائية بدائرة قسم ثان طنطا مفادها قيام المدعو(احمد.ف.م.ا)41 سنة مدرس سابق بنفس ذات المدرسة وتم نقله لمدرسة أخرى وحاليا منقطع عن العمل بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على 257 ألف جنيه وبعض الأجهزة الكهربائية مقابل تشغيلها فى مجال الكافيهات نظير أرباح شهرية متفاوتة وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ الماليه إليهم.