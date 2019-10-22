Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط معلم استولى على 257 ألف جنيه من 4 مدرسات بطنطا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:25 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
أحمد على
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على مدرس نصب على ٤ مدرسات في مبالغ مالية بحجة تشغيلها في مجال الكافيهات بمدينة طنطا.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة من ٤ مدرسات بمدرسة القصراوى الابتدائية بدائرة قسم ثان طنطا مفادها قيام المدعو(احمد.ف.م.ا)41 سنة مدرس سابق بنفس ذات المدرسة وتم نقله لمدرسة أخرى وحاليا منقطع عن العمل بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على 257 ألف جنيه وبعض الأجهزة الكهربائية مقابل تشغيلها فى مجال الكافيهات نظير أرباح شهرية متفاوتة وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ الماليه إليهم.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى حجة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهم سالف الذكر بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها نظير أرباح شهرية وعدم وفائه بالتزامه.

وبالعرض على اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية أمر بسرعة ضبطه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس موظف بشركة تأمين لتورطه فى قضايا نصب مع مستريح طنطا

لاتهامه في وقائع نصب على مواطنين.. حبس موظف شركة تأمين بطنطا

مستريح جديد.. سقوط صاحب شركة نصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه ..صور

خد الفلوس وخلع.. سقوط موظف بالمعاش ينصب على المواطنين بالغربية

قاله هسفرك إيطاليا.. ضبط جزار نصب على سائق فى مبلغ مالي بالغربية

ضبط سيدة وشاب جمعا ربع مليون جنيه من مواطنين في الغربية بزعم توظيفهم

ترشيحاتنا

مقتل محمود البنا.. إخوانى: اتفقت مع أصدقائى على طباعة منشورات والكتابة على الجدران

#الاهلى_فوق_الجميع يتصدر تويتر.. ومغردون: خافوا من ثورة شعب الأهلي

حاولنا استغلال مقتل محمود البنا .. شاهد اعترافات 22 متهما بالتظاهر وإثارة الفتنة

اتحاد الكرة يستقر على حالة واحدة فقط لـ تأجيل مباراة الأهلى والجونة

بمشاركة تارا عماد.. حبيبي يا ليل لـ ابو يحقق 3 ملايين مشاهدة في يوم.. فيديو

الصدقة..انواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور