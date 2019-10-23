طلب إحاطة لتنفيذ قرار إزالة مستشفى محلة زياد بالغربية

أعلن النائب محمد الشورى عضو مجلس النواب عن تقدمة طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تنفيذ قرار بإزالة مستشفى محل زياد بمحافظة الغربية.



وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفى محل الزياد تم أقفالها منذ عام 2015 بسبب القرار الصادر بشأن أزالتها ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه، مما جعل العديد من المواطنين يعاني من فقر الخدمات الطبيعية لينعكس ذلك على الصحة العامة للمواطن.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن جميع اهالي المنطقة على أتم الاستعداد لبناء هذه المستشفى على حسابهم الشخصي وتحمل جميع الاعباء المادية لاقامة المستشفى وتجهيزها.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى وزيرة الصحة للتحقيق في الأمر، مما ادت المناقشة إلى موافقة الوزيرة خلال الفترة الماضية وجاري العمل على ذلك.