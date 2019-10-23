برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات

علقت شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب الاحاطة المقدم من النائب حسن السيد عضو مجلس النواب بشأن فوضى العمل في الصيدليات، قائلة:" على الجهات الرقابة أن تقوم برقابة هذه الصيدليات للتأكد من ماطرحة النائب".



وأضافت " ثابت" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك صيدليات كثيرة تعمل بجهد كبير ولا يمكن أن نعمم الحكم على الجميع بشأن فوضى العمل، وفي هذا الأمر تكون مسؤولية الجهات الرقابية بعمل حصر شامل لجميع الصيدليات ومعاقبة المخالف في حالة اكتشاف وجود صيدليات يوجد بها أشخاص غير متخصصين في مجال الصيدلة دون المتخصصين.



يأتي ذلك بعد أن قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب انتشار فوضى العمل في الصيدليات.



وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: "هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.



وطالب حسن السيد من الحكومة، ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.