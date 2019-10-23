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برلمان

لخفض أسعار الأسماك.. طلب إحاطة بشأن إعداد أسطول بحري للصيد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
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حسن رضوان
أعلنت شادية ثابت عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الزراعة، بشأن أعداد أسطول صيد بشركة مساهمة مصرية للاستفادة من البحر الأحمر والمتوسط.

وأضافت "شادية" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لابد أن تنظر الحكومة إلى جميع المناطق التي من الممكن الاستفادة منها لتوفير كميات أكبر من الأسماك مما يؤدي إلى زيادتها في الاسواق لتنعكس بالايجاب على الاسعار الموجوده حالية فتقوم بتخفيضها مما يصب في مصلحة المواطن في النهائية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من هذه البحور حتى تكون بديل لمنتجات اخرى مثل الدواجن واللحوم ذات الاسعار المرتفعة، وذلك عن طريق الاتفاق مع شركة مساهمة تستطيع من خلالها إعداد الأسطور الصيد لتحقيق ذلك الأمر.
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