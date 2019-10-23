لزيادة موارد الدولة .. طلب إحاطة بشأن استغلال مقومات مصر السياحية

كشفت شادية ثابت عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزارة السياحة بشأن استغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة موارد الدولة.



وأضافت "شادية ثابت"،في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمتع بمناطق سياحية متميزة، حيث تمتلك سياحة استشفائية جاذبة لأغلب السائحين في معظم بلاد العالم للذهاب إليها والاستمتاع بها بهدف الاستجمام في المنتجعات الصحية التي تتمتع بها مصر.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه اذا تم استغلال هذه السياحة في زيادة ميزانية الدولة فإن مصر ستصبح من أغنى دول العالم.



وتابعت قائلة:"الحكومة الناجحة هي التي تقلل نسبة الضرائب من المواطنين وتنمي مواردها من خلال الاستفادة من الإمكانيات الخاصة بها".