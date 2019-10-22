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برلمان

عبد العال: الصعيد سقط من أولويات الحكومة.. والسيسي أول رئيس يهتم بتنميته

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:22 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب نقص الخدمات في محافظات الصعيد، وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذه المحافظات، قائلا: "أنا نائب عن شمال وجنوب الصعيد ويبدو أن تلك المحافظات سقطت من أولويات الحكومة".

وأكد الدكتور على عبدالعال، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان، أن توقف الهجرة من الصعيد للقاهرة لن يتم إلا بعد تطوير الصعيد، لافتا إلى أنه لا ينكر أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصعيد فهو أول رئيس لمصر يزور جميع محافظات الصعيد.

وأضاف عبد العال أنه لم يحدث فى التاريخ أن رئيس مصرى زار كافة محافظات الصعيد، فالرئيس عبد الناصر زار أسوان مرة والرئيس السادات كان يزور أسوان ليقضى الشتاء فيها، قائلا: "الرئيس السيسى تجول فى أسيوط وسوهاج ويتحرك بخطى سريعة ".

وأشار إلى أن بعض وزراء الحكومة لديهم مشكلة للأسف الشديد تتمثل في أنهم مكبلين بالروتين وبعض المساعدين فى بعض الوزارات يمثلون الدولة العميقة و"بيكتفوا الوزير بتخويفه: اوعى اللائحة.. القانون " وبالتالى لا يتحرك، مختتما حديثه، قائلا: نظرة يا حكومة للصعيد.
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