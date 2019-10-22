زيادة السلامة والأمن.. التفاصيل الكاملة لاستئناف بريطانيا رحلاتها إلى شرم الشيخ

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بقرار لندن برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في مصر، وذلك بعد ما يقرب من 4 سنوات من منع الرحلات السياحية من بريطانيا إلى شرم الشيخ، وفيما يلي نستعرض جميع التفاصيل الخاصة بعودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ.
عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ
ونشرت الصحيفة البريطانية، تفاصيل القرار، قائلة إن السلطات البريطانية أعلنت إنهاء حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، بعدما شهدت تحسنا غير مسبوق في الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن وسلامة الطيران.
وأكدت "ديلي ميل" أن شرم الشيخ تعد واجهة سياحية مشهورة يقبل عليها السياح البريطانيون حتى توقفت جميع رحلات المملكة المتحدة في نوفمبر 2015.
أسباب رفع الحظر عن الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ
ونقلت الصحيفة عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس قوله: "نحن نتطلع إلى استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ، ورفع القيود هو الخطوة الأولى في هذه العملية".
وأضاف "شابس" أن سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولويات البلاد، وهذا ما أثبتته مصر بعد الجهود لزيادة السلامة والأمن في مطاراتها.
تعاون مع شركات الطيران
وأكد أن البلاد ستعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية، حدثت نصائح السفر إلى مصر، حيث دعت مواطنيها بالسفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.
ترحيب بقرار إلغاء حظر الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ
وأعرب عدد من منظمات وشركات السفر عن سعادتهما وترحيبهما، برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، مؤكدة أن هذا الأمر سيصب في مصلحة الصناعة والاقتصاد في مصر.
عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ
ونشرت الصحيفة البريطانية، تفاصيل القرار، قائلة إن السلطات البريطانية أعلنت إنهاء حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، بعدما شهدت تحسنا غير مسبوق في الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن وسلامة الطيران.
وأكدت "ديلي ميل" أن شرم الشيخ تعد واجهة سياحية مشهورة يقبل عليها السياح البريطانيون حتى توقفت جميع رحلات المملكة المتحدة في نوفمبر 2015.
أسباب رفع الحظر عن الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ
ونقلت الصحيفة عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس قوله: "نحن نتطلع إلى استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ، ورفع القيود هو الخطوة الأولى في هذه العملية".
وأضاف "شابس" أن سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولويات البلاد، وهذا ما أثبتته مصر بعد الجهود لزيادة السلامة والأمن في مطاراتها.
تعاون مع شركات الطيران
وأكد أن البلاد ستعمل الآن بشكل وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية، حدثت نصائح السفر إلى مصر، حيث دعت مواطنيها بالسفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.
ترحيب بقرار إلغاء حظر الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ
وأعرب عدد من منظمات وشركات السفر عن سعادتهما وترحيبهما، برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، مؤكدة أن هذا الأمر سيصب في مصلحة الصناعة والاقتصاد في مصر.
أول تعليق من المشاط على عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ
من جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالقرار البريطاني باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما المضي قدما نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.
وقالت إن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.
شرم الشيخ والبريطانيون
وأكدت وزيرة السياحة أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية ليس إلى شرم الشيخ فحسب، ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.
وقالت إن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وإن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بجميع السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.
جائزة الريادة الدولية في السياحة
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.
تقرير يشيد بتحسن الأوضاع الأمنية في مصر
وأضافت أن التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد فى زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣.٩٪، وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.
قرار عودة الرحلات الجوية لشرم الشيخ
كانت السفارة البريطانية في القاهرة أصدرت بيانا اليوم تضمن تصريحا لوزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون، قال فيه: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".
وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".