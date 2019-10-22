زيادة السلامة والأمن.. التفاصيل الكاملة لاستئناف بريطانيا رحلاتها إلى شرم الشيخ

أول تعليق من المشاط على عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ





من جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالقرار البريطاني باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما المضي قدما نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.





وقالت إن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.





شرم الشيخ والبريطانيون





وأكدت وزيرة السياحة أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية ليس إلى شرم الشيخ فحسب، ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.





وقالت إن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وإن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بجميع السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.





جائزة الريادة الدولية في السياحة





ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.





تقرير يشيد بتحسن الأوضاع الأمنية في مصر





وأضافت أن التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعد فى زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣.٩٪، وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.





قرار عودة الرحلات الجوية لشرم الشيخ





كانت السفارة البريطانية في القاهرة أصدرت بيانا اليوم تضمن تصريحا لوزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون، قال فيه: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".





وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".