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تعليم

جامعة المنيا تحتفل بمرور قرن ونصف على ميلاد غاندي.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نظمت كلية السياحة بجامعة المنيا احتفالية خاصة بمناسبة احتفال الهند بمرور قرن ونصف على ميلاد غاندي، شارك في الاحتفالية وألقى محاضرة بها المستشار الثقافي لسفارة الهند "لياقت علي" ،والذي استقبله الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وذلك بمناسبة إحياء دولة الهند للذكرى المائة والخمسين لميلاد الزعيم الراحل المهاتما غاندى، السياسي البارز والزعيم الروحي للهند، والذي يعود له الفضل في نضال بلاده لنيل استقلالها.

وأشاد عبد النبي بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز العلاقات مع المركز الثقافي الهندي بالقاهرة والجامعة على مختلف المستويات، لتبادل الرؤى والثقافات وتفعيل التعاون الثنائي بين الجانبين.

وعقب اللقاء قام "المستشار الثقافي" بمحاضرة ندوة نظمتها الكلية بحضور الدكتورة سماح عبد الرحمن عميد الكلية، والدكتور محمد عنتر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عزت منسق الأنشطة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، بعنوان "حياة ورسالة الزعيم غاندي كما ورد في شعر أمير الشعراء أحمد شوقي"، بدأت الندوة بعزف السلام الجهوري لدولتي الهند ومصر، ثم تحدث "لياقت علي" خلال الندوة عن حياة الزعيم غاندي ورسالته الداعية للسلام والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة جعلت من ذكرى ميلاده يومًا عالميًا للمقاومة السياسية الناعمة بعنوان " اللاعنف" تأكيدًا على دعوته للسلام.

وأشاد المستشار الثقافي" لياقت علي" بحفاوة الاستقبال من قبل كلية السياحة والفنادق، واستقبال طلاب الكلية له بالزي الهندي والفرعوني، معبرًا عن سعادته ومقدمًا شكره لإدارة الجامعة والكلية.

كما تفقد "ليقات علي" المعرض الذي نظمته الكلية والذي تضمن مجموعة من المقتطفات والمؤلفات عن حياة الزعيم غاندي.
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