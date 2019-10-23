تحركات برلمانية بشأن فوضى العمل في الصيدليات.. نواب: وجود غير المتخصصين يؤدي إلى صرف أدوية تهدد الصحة العامة.. ومطالب بتشديد الرقابة عليها

طلب إحاطة بشأن عدم وجود متخصصين في الصيدليات

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات



ظاهرة غريبة منتشرة منذ فترة وهي وضع اسم الصيدلي خارج الصيدلية وعدم وجود الصيدلي داخلها، حيث إن هناك بعض الدكاترة الصيدليين يقومون بتعيين أشخاص غير متخصصين في مجال الصيدلة بهدف تحقيق أرباح، وهم في الأصل غير متواجدين داخلها، مما يخلق نوعا من أنواع الخطورة في صرف الأدوية الموجهة للمواطنين، فالمواطن البسيط لا يستطيع التفرقة بين المتخصص وغير المتخصص.





الأمر الذي لقي غضبا من جانب النواب ودفع حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب انتشار فوضى العمل في الصيدليات.





وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد": "هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.





وطالب حسن السيد الحكومة، بالتدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.





كما علق محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، بشأن فوضى العمل في الصيدليات، قائلًا: "أغلب الصيدليات بتحط اسم الدكتور على الصيدلية وبيجيب واحد غير متخصص بيشغلها".





وأضاف محمد الشورى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فوضى الصيدليات أمر خطير جدًا ويعرض حياة المواطنين للخطر الشديد، مؤكدًا ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتفعيل جميع الأجهزة الرقابية داخل الإدارات الصحية للتفتيش على جميع الصيدليات لمعرفة من يقوم بعمله على أكمل وجه من عدمه.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن أغلب المواطنين البسطاء يتجهون للصيدليات حتى يصرفوا الدواء بدون التأكد من أن هذا الشخص متخصص في مجال الصيدلية من عدمه، وذلك يعرضهم لصرف أدوية غير مطابقة، مما يهدد الصحة العامة.





وعلقت شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، بشأن فوضى العمل في الصيدليات، قائلة: "على الجهات الرقابة أن تقوم بالرقابة على هذه الصيدليات للتأكد مما طرحه النائب".



