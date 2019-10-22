أجمل إطلالات رانيا يوسف في الجيم.. فيديو وصور

تحرص الفنانة رانيا يوسف على لياقتها حرصا كبيرا، ومن هنا مواظبتها على زيارة المراكز الرياضية والجيم، للمحافظة على رشاقتها ولياقتها.



كما تحرص الفنانة رانيا يوسف على نشر العديد من صورها وفيديوهاتها أثناء ممارسة الرياضة، على حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركة متابعيها كل أوقاتها، وأحدث أخبارها، شخصية كانت أو فنية.



وتبدو رانيا يوسف في معظم إطلالاتها بملابس رياضية أنيقة، من توقيع كبرى الماركات العالمية، كما تحرص على ارتداء ملابس خفيفة تناسب الأجواء الرياضية أيضا.



وتمارس رانيا يوسف العديد من الألعاب الرياضية، لتقوية عضلات الساقين والبطن من ناحية، ولتحافظ على وزنها من ناحية أخرى، ما جعل جسدها مثاليا رغم تعديها سن الأربعين عاما.