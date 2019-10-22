بالتزامن مع قانون المعاشات الجديد.. دفاع البرلمان توافق على تعديل قانون هيئة الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر في شأن هيئة الشرطة.



وقال كمال عامر، إن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر، ويأتي متوزايًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، وذلك لكفالة أوجه الرعاية الإجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين لأبناء وزارة الداخلية.



وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يؤكد قيم التكافل الاجتماعي ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج علي المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو إجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.



وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في حضور مندوبي وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية، ومن المتوقع إعداد التقرير حوله تمهيدًا للعرض علي المجلس.