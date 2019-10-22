Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف_ عدسة: عمرو سيد
شهدت القاهرة ظهر اليوم "الثلاثاء" أمطارًا تبلغ شدتها من متوسطة إلى غزيرة فى كثير من المناطق مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار أكبر ما تكون على السواحل الشمالية وتتدرج إلى الداخل، على الأماكن التى بها مرتفعات والتى قد تشهد سيولا، ومنها مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار اليوم وغد، مضيفًا أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار رعدية في الوادي الجديد.. وطوارئ استعدادا للسيول

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق غدا

الأرصاد: أمطار غزيرة تصل حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز اختلاء زوجة شابة مع زوج أمها المتوفاة في منزل واحد.. فيديو

بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

تلقينا أموالا وهتفنا ضد الدولة.. إخواني يعترف بخطة الجماعة لتحويل قضية البنا لمظاهرة

رسميا.. الجونة يتراجع ويعلن خوض مباراة الأهلي في الدوري

كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي

رجعت الشتوية.. الزقازيق تستعد للأمطار بـ تسليك بالوعات الصرف ومعدات شفط.. صور

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح