الشتوية رجعت.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة.. شاهد

شهدت القاهرة ظهر اليوم "الثلاثاء" أمطارًا تبلغ شدتها من متوسطة إلى غزيرة فى كثير من المناطق مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار أكبر ما تكون على السواحل الشمالية وتتدرج إلى الداخل، على الأماكن التى بها مرتفعات والتى قد تشهد سيولا، ومنها مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأوضح، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار اليوم وغد، مضيفًا أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.