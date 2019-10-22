مليار دولار حجم الاستثمارات المكسيكية في مصر.. ومفاوضات لتحديث الاتفاقيات التجارية المشتركة

أكد سفير المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتابيو تريب، أن حجم الاستثمارات المكسيكية في مصر وصل إلى مليار دولار حاليًا فى عدد من المجالات منها صناعة الاسمنت، والكيماويات، إدارة المياه، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جدًا.



وقال السفير، خلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين انه يجري حاليًا مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين خاصة وانها منذ الثمانينيات بهدف تنشيط حركة التجارة، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة المكسيك والتعرف على أهم فرص الاستثمار وتعزيز التجارة.



وأضاف تريب، أن الاستثمارات المكسيكية فى مصر في تنامي مستمر، مشيرًا أن سيتم افتتاح مصنع جديد ببرج العرب في مجال المواد الكيماوية يناير القادم تقدر استثماراته 36 مليون دولار فضلا عن شركة تعمل فى مجال إدارة المياة فى منطقة ابو رواش باستثمارات 320 مليون دولار.



وأشار أن هناك فرص واعدة للتعاون المصري المكسيكي في مجالات الصناعة والتجارة من أبرزها التعاون في مجال إدارة المياه وفي قطاع المنسوجات والطاقة بالإضافة إلى التبادل العلمي على مستوى الجامعات والأبحاث بين البلدين.



من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة افريقيا، أن المكسيك من أهم الدول والاسواق التجارية وتعتبر بوابة للدخول إلي أسواق أمريكا اللاتينية.



وطالب "الجبلي" من السفير المكسيكي والغرفة العربية المكسيكية للتجارة والصناعة، هيكل واردات وصادرات المكسيك لدول العالم من اجل دراسة أهم السلع والمنتجات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية لتصديرها لاسواق امريكا اللاتينية وتعميمها على اعضاء جمعية رجال الأعمال.



وأشار الجبلي، أن هناك استثمارات مصرية فى المكسيك خاصة فى مجال البترول بجانب استثمارات مكسيكية عملاقة فى مصر وهو ما يعكس مدي تطور العلاقات على المستوي الاستثمار.



من جانبها استعرض مارثا لوبيز المدير التنفيذي للغرفة العربية المكسيكية للتجارة والصناعة، أهم مجالات التعاون وتطور التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيرًا أن الغرفة تمتلك مقر فى مصر منذ 3 سنوات وتعمل على دراسة الاسواق والمجالات الواعدة فى التجارة والاستثمار.



وأكدت لوبيز، أن مجالات الطاقة من أهم المجالات التي يمكن التعاون فيها مع مصر حيث تمتلك المكسيك واحدة من أكبر محطات الرياح فى العالم ومتقدمين فى تجميع وتصنيع الألواح الشمسية، بجانب الغزل والنسيج ومجالات التعدين.



وأضافت لوبيز، أن المكسيك تعد من ابرز الدول المستوردة للرخام المصري كما تستورد اليوريا وسلفات البوتاسيوم بجانب تصدير بعض التطعيمات لمصر.



وأشارت إلى أن بلادها من الدول المتقدمة فى مجالات التعدين ورقم 2 فى انتاج الذهب واكبر مصدر للفضة فى دول أمريكا اللاتينية وثالث أكبر منتج لخام النحاس.



وأضافت أن من مجالات التعاون أيضا إنتاج الكريستال المصري وتجميع السيارات والالكترونيات، مشيرة إلي أن الغرفة تقدم كافة الدراسات لمساعدة رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات المشتركة وتنيمة التجارة، لافتة أن حجم التجارة بين المكسيك ودول الشرق الاوسط ضعيف جدا وتقدر بـ1% من أجمالي التجارة مع دول أمريكا اللاتينية.



وأكد الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم التجارة بين مصر والمكسيك ضعيف جدًا ويجب التحرك نحو اسواق امريكا اللأتينية لتعظيم الصادرات المصرية خاصة وانها بها فرص واعدة لنمو الصادرات.