سفير مصر: نتطلع لاستئناف الرحلات الجوية البريطانية لشرم الشيخ قريبًا

أعرب سفير مصر في لندن طارق عادل اليوم،الثلاثاء عن تطلع مصر لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بريطانيا وشرم الشيخ قريبًا .. مشيدا في الوقت ذاته بالقرار الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية بشأن إزالة كافة القيود على الطيران المباشر إلى مدينة شرم الشيخ.



وقال طارق عادل - تعليقًا على القرار البريطاني الصادر اليوم بإزالة كافة القيود على الطيران إلى شرم الشيخ - : "إننا نثق في أن هذه الخطوة ستضيف مزيدا من الزخم للعلاقات الثنائية والتعاون المثمر القائم في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة".



وأشار إلى أن هذا القرار يأتي عقب تعاون مكثف بين البلدين خلال الفترة الماضية..قائلا : "إن مدينة شرم الشيخ تعد مقصدًا مفضلًا لدى السائح البريطاني".



