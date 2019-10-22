تصوير 3 نهايات.. تفاصيل فيلم جيمس بوند الجديد No Time to day

كشف مصدر من داخل فيلم جيمس بوند الجديد إن المخرج كاري فوكوناجا قام بتصوير 3 نهايات للفيلم، لافتا إلى أن لهذه اللحظة لم يتم اختيار ايا منهم سوف النهاية الحاسمة للفيلم.



وقال المصدر بحسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية إن كاري فوكوناجا اتخذ هذا القرار كي يسمح للنجم البريطانية دانيال كريج لتقديم فيلمين جديدين، حيث من المقرر ان يكون الجزء الاخير لـ دانيال كريج.



وكان الفيلم الذي يحمل اسم No Time to day تأجل تصويره لأكثر من مرة بسبب حدوث مشاكل إنتاجية، وعدم وجود مواعيد متاحة بين "دانيال" والنجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك، كي يصورا مشاهدهما سويًا.



ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج، والمقرر طرحه في ابريل 2020.

