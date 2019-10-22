في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

انتشرت فاكهة الجوافة في الأسواق مؤخرًا في موسم ظهورها، فهي فاكهة سحرية لها العديد من الفوائد وبإمكانها علاج عدة أمراض ومشاكل صحية يعاني منها الكبار والصغار، كما أن أوراق الجوافة أيضًا تستخدم كأعشاب صحية ومفيدة، فثمار الجوافة غنية بشكل مثير للدهشة بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف مما يجعلها ثمرة سحرية تستحق أن تدرج في النظام الغذائي بشكل يومي طوال فترة تواجدها بالأسواق.



وبما أنه حاليًا موسم الجوافة، إليك أهم المشاكل الصحية التي يمكن للجوافة أن تعالجها بشكل بسيط، وذلك بحسب موقع healthline :



1 - تخفض مستوى الكوليسترول بالدم :

الجوافة يمكن أن تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، كما أشارت الأبحاث إلى أن تناول الجوافة يؤدي إلى تحسين مستويات السكر في الدم والتحكم في نسبة السكر على المدى الطويل ومقاومة الأنسولين.



2- تحمي من أمراض القلب :

المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات في الجوافة قد تساعد في حماية قلبك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، كما أن المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تسهم في تحسين صحة القلب.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الجوافة تساعد على انخفاض ضغط الدم، وانخفاض في الكولسترول الضار، وارتفاع الكوليسترول الحميد وبالتالي تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



3- تقلل آلام الحيض :

هناك بعض الأدلة العلمية التي تثبت أن مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من شدة الألم في تشنجات الحيض.



4- تمنع الإمساك :

الجوافة هي مصدر ممتاز للألياف الغذائية، لذلك، فإن تناول المزيد من الجوافة قد يساعد في حركة الأمعاء الصحية ويمنع الإمساك، ويمكن أن توفر واحدة فقط من الجوافة 12 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.



5- تقلل الوزن :

ثمرة الجوافة الواحدة تحتوي على 37 سعرة حرارية و 12 ٪ من كمية الألياف اليومية الموصى بها ، فهي وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وبالتالي هي عنصر جيد يجب تناوله بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في خسارة الوزن لانها تساعد على الشبع لفترة طويلة .