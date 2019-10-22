سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

كشفت حملة تطوعية قام بها عدد من أهالي الإسكندرية لتنظيف مقابر الدخيلة الواقعة بنطاق حي العجمي غربي المدينة، من القمامة والمخلفات، عن وجود العديد من "أعمال السحر" وبقايا المواد المخدرة.



وعثر المشاركون في الحملة على "سرنجات" حقن بها آثار دماء ومواد مخدرة وزجاجات خمور، وكم هائل من أعمال السحر، حيث تم تنظيف القبور من هذه الأشياء، فضلًا عن الهيش والبوص.



وقال محمد مهران، أحد المشاركين في الحملة، إنهم يهدفون إلى تنظيف المقابر من مخلفات القمامة والأتربة التي تراكمت عبر عقود، ولكنهم فوجئوا بوجود كم هائل من أعمال سحر وسرنجات بها بقايا دماء ومواد مخدرة، بالإضافة إلى عثورهم على زجاجات خمور فارغة، وملابس نوم حريمي.



وأضاف: "كانت تلك الأشياء بمثابة صدمة لنا كون من قاموا بها لم يتعظوا من الموت ومهابته وقاموا بانتهاك حرمة المقابر والموتى بهذا الشكل.



وأشار محمد مصطفى، أحد المشاركين في الحملة، الى أنهم سيقومون بتعيين حراسة ومراقبة للمقابر حتى لا يتكرر ما حدث مجددا من جانب البلطجية والخارجين عن القانون.



وأضاف: "من بين الأشياء التي عثرنا عليها أعمال سحر ودجل وشعوذة وطلاسم معلقة في أكياس على اﻷشجار وبين القبور، متسائلا من يقوم بمثل تلك الأفعال القذرة غير متعظ من مشاهد الموت والقبور.

