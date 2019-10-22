ضرب وكسر ومنع.. تبادل الاعتداءات بين أولياء أمور ومعلمين بمدارس الشرقية

سيطرت حالة من عدم الانضباط على مدارس محافظة الشرقية خلال الفترة القليلة الماضية، وتبادلا للاعتداء بين أولياء الأمور والمعلمين.



شهدت مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى التابعة للأدارة التعليمية بمركز بلبيس واقعة مؤسفة كان بطلها أحد أولياء الأمور والذي أقدم علي التعدي بالضرب علي مدير المدرسة علي خلفية قيام أحد المعلمين بنقل نجلة.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "السيد ع" مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى بناحية أنشاص الرمل، يتهم فيه ولى أمر الطالب "زياد ع" بالتهجم عليه فى المدرسة، ومحاولته ضرب " محمود ع" مدرس لغة عربية بالمدرسة، على خلفية نقل الطالب حيث حاول ولى أمر الطالب ضرب المدرس داخل الفصل وأمام الطلاب، وأثناء محاولة مدير المدرسة منعه، قام ولى أمر الطالب بالتعدى على مدير المدرسة بالضرب.



وتبين إصابة مدير المدرسة بثقب فى الأذن وكسر أصابع اليد اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى العام لعمل تقرير بالواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 12486 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.



فيما شهدت مدرسة الحلمية الثانوية التجارية، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية واقعة مؤسفة كان بطلها أحد المعلمين بالمدرسة حيث قام بالتعدي بالضرب علي الطالب "أنس.ح"، داخل المدرسة .



فيما أكد مصدر بالأدارة التعليمية بمركز أبوحماد انه تم التحقيق مباشرة مع جميع الأطراف المقصرة والسبب في حدوث الواقعة، وقد أسفرت نتيجة التحقيق عن مجازاة المعلم المعتدي على الطالب ومسئول أمن وإدارة المدرسة، وجميع الأطراف التي تسببت في حدوث الواقعة.





