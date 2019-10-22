بـ الأبيض القصير.. ساندى تتألق بإطلالة تبهر جماهيرها

شاركت الفنانة ساندى، متابعيها عل موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة عصرية



وظهرت ساندى، في الصورة، بفستان قصير باللون الأبيض، نصف كم، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بشكل طفولي.



وأختارت ساندى، لمسات رقيقة من الميكاب اعتمدت فيها على اللون الأسود للأيلينر ، ووضعت عدسات لاصقة باللون الأزرق الذى يتناسب مع بشرتها، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاة باللون الروز اللامع.



ووضعت خاتم باللون الذهبى لأبراز إطلالتها الرائعة.



وحظيت الصورة باعجاب متابعيها على انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " زى القمر ، ماشاء الله ، خدى قلبى أهو ".