احذر.. هذه الرائحة للفم تشير إلى كارثة صحية

رائحة الفم الكريهة أمر مزعج ومحرج، لكن يمكن أن يكون هناك روائح معينة للفم تتخطى كونها مزعجة فقط وتصبح خطيرة جدا، ونشر موقع "health line" دراسة تؤكد أنه إذا كان هناك رائحة بول أو أمونيا تنبعث من الفم يكون هذا إنذار على الإصابة بالتهابات في المسالك البولية والكلى.



كثير من الناس لا يدركون أن التهاب المسالك البولية يمكن أن يكون في الواقع سبب لرائحة الفم الكريهة، وخاصة إذا انتشر التهاب المسالك البولية إلى الكلى ويسبب نوعًا ما من التهاب الكلى ، مما يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات في الجسم، وهذا يمكن أن يتسبب في التنفس الذي تنبعث منه رائحة البول.



وعلى الرغم أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب ردود فعل في الجسم يمكن أن تؤدي إلى رائحة مثل البول تنبعث من الفم، لأنه يكون هذا بسبب تراكم الأمونيا في الجسم ولم يتم التخلص منه بشكل صحيح، إلا أنه سيكون من الجيد زيارة الطبيب إذا كان لنفسك هذه الرائحة .