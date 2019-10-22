مزقت صدرها وذراعيها.. سيدة تنجو بأعجوبة من بين فكي سمكة قرش

نجت سيدة فرنسية بأعجوبة من بين فكي سمكة قرش هجمت عليها أثناء سباحتها في مياه جزر بولينيزيا، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم، الثلاثاء.



وأدى هجوم سمكة القرش على السيدة إلى عدة إصابات خطيرة، وأوضح موقع "Ndtv"، أن سمكة القرش مزقت زراعي السيدة وصدرها.



وقال رجل الإنقاذ جان جاك ريفيتا لوكالة "فرانس بريس" إن السيدة فقدت كلتا يديها والكثير من الدماء في الهجوم وتم نقلها جوًا إلى المستشفى.



وأضاف أنه كان من حسن حظها أن هناك ممرضتين في مكان الحادث تمكنتا من تقديم الإسعافات الأولية.