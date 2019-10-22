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أخبار البلد

وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات.. ندوة بإعلام بنات الأزهر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:38 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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يارا زكريا
ينظم قسم الصحافة والنشر، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، غدًا الأربعاء، ندوة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمعمل القسم بالدور الرابع بمبني الكلية، بفرع مدينة نصر.

وتعد هذه الندوة أولى فعاليات الموسم الثقافى للقسم، ويحاضر بها الدكتور محمد وهدان - رئيس قسم الصحافة بالكلية-، والدكتورة ولاء عقاد - الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون-.

وقالت الدكتورة دعاء حاتم، مسؤول الموسم الثقافي، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص القسم على تنمية الوعي لدى الطالبات ورفع مستواهن الفكري والعلمي، من خلال اللقاء بأساتذة الكلية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العلمية والبحثية.

وأضافت: هذا بجانب الاستعانة بالرموز المهنية من خارج الكلية، للاطلاع باستمرار على مستجدات سوق العمل والتعرف على متطلباته، من أجل ربط الجانب العملى بالنظري؛ لإخراج جيل من الإعلاميات قادرات على أداء الرسالة على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن هذا الموسم سيشهد دعوةً للكوادر المهنية والأكاديمية المتخصصة، خاصةً فى المجال الصحفي؛ لتدريب الطالبات وتوجيههن ورفع كفائتهن، وهذا ما أكدته الدكتورة سارة حمزة- احدي المسؤولات عن الموسم الثقافي بالكلية-.


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