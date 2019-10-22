ميريام فارس تدعو الفنانين اللبنانيين للمشاركة في المظاهرات

نشرت الفنانة ميريام فارس رسالة للفنانين اللبنانيين من أجل دعم الشعب اللبناني، بعد سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، التي أصبح يعاني منها بشكل كبير، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وقالت ميريام فارس في تغريدة لها اليوم: "شو ناطرين يا فنانين لتضامنوا مع الناس الموجوعة، ويلي عم تصرخ من حرقة قلب، الناس هلق بحاجة للدعم منا مش وقت اللي بتكون الدنيا بألف خير تطلعوا تتفاصحوا، هلق وقتها".



يذكر أن لبنان يشهد مظاهرات مندلعة منذ الخميس الماضي، احتجاجًا على تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية.



