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أخبار العالم

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:51 م
سفارة مصر بالكويت
سفارة مصر بالكويت
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أ ش أ
أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم "الثلاثاء"، عن تسليمها وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة.

وأكدت السفارة المصرية، في بيان رسمي، التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشددت السفارة على رفضها القاطع لأي صورة من صور الإساءة إلى دولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم، مهيبة بوسائل الإعلام والشخصيات العامة، التأكد من صحة أية ادعاءات قبل تداولها، مؤكدة اعتزازها بعمق العلاقات المصرية - الكويتية، ومشاعر الأخوة والود التي تربط البلدين الشقيقين.
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