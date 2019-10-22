وزير الداخلية العراقي يعلن استشهاد قائد الفرقة الرابعة - شرطة اتحادية على يد داعش

أعلن وزير الداخلية العراقي مقتل قائد الفرقة الرابعة - شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي أثناء التصدي لاعتداء من قبل مسلحي داعش.



وفي وقت سابق من اليوم أصدر الجيش العراقي بيانا أعلن فيه استشهد اثنان من قوات الأمن العراقية كما أصيب ثلاثة أخرون في هجوم لتنظيم داعش على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال العراق.



وقال البيان: "هاجمت عناصر من عصابات داعش، نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين".



وجاء في البيان أن الإرهابيين أطلقوا النار أيضًا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.



وذكر البيان أن قوة مشتركة من الجنود النظاميين وقوات الحشد الشعبي تتعقب المهاجمين.



وفي أواخر عام 2017 أعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابي بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل العراق. وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.