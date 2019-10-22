الملوخية والزنجبيل أغربها.. تعرف على طرق غير متوقعة لتخزين هذه الأطعمة

هناك بعض الخضراوات تظهر في مواسم معينة خلال السنة وتكون عادة مرتبطة بالفصول والتغيرات المناخية، ومع دخول فصل الشتاء تختفي بعض الخضراوات من الأسواق، ولذا يستعرض صدى البلد أهم الأطعمة التي بإمكانك تخزينها بسهولة وفقًا لموقع "Naturalfactors".



- الملوخية

واحدة من أبرز الخضراوات التي تستطيع السيدات تخزينها بسهولة ويسر؛ لأنها لا تفسد بسهولة طالما مُخزنة بطريقة صحيحة، وذلك عن طريق إزالة الأوراق وغسلها جيدًا وتركها حتى تجف من الماء، ثم قومي بفرمها واطبخيها في الماء الساخن مع ملعقة ليمون للحفاظ عليها لمدة أطول، ودعيها تبرد ثم قومي بتعبئتها في اكياس بلاستيك وقومي بتفريغ الأكياس من الهواء، ثم ضعيها في الفريزر دون الضغط عليها.



- الفول الأخضر

يحب الكثير تناول الفول الأخضر المطبوخ ولكنهم يمتنعون عنه في فصل الشتاء، فإليكم طريقة تخزينه بسهولة بإزالة القمع من الفول وضعيهم في ماء مغلي مع ملعقتين ملح وضعيهم على النار للغلي لمدة 3 دقائق، ثم تصفية الفول من الماء وضعيه في وعاء بارد مع مكعبات الثلج، ثم قومي بتغطيته بصحن زجاج حتى يغمر في الماء، ثم تخلصي من الماء وضعيها في أكياس محكمة بالفريزر.



- البامية

من المعتاد تخزين البامية ولكن تعاني بعضهن في فسادها بسرعة، ونقدم الطريقة الصحيحة للتخزين بخطوات بسيطة عن طريق غسل البامية وتجفيفها، ثم قومي بغليها لمدة 5 دقائق، وتخلصي من الماء، ثم ضعيها في مكعبات ثلج ثم تخزينها في الأكياس البلاستيكية الفارغة من الهواء.



- الزنجبيل

واحد من أغرب الأطعمة التي تقوم السيدات بتخزينها للاستمتاع بفوائدة طوال العام، عن طريق تقشيره وغسله جيدا، ثم يفرد على صينية وحفظه في أكياس بلاستيك مغلقة جيدا.