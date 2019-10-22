انتبه .. حمية الكيتو لخسارة الوزن تسبب كارثة صحية

الكيتو هو عبارة عن نظام غذائي لخسارة الوزن، حيث يعمل الجسم في هذا النظام على تحويل الدهون إلى كيتونات، وهي جزيئات توفر الطاقة للدماغ، وباتباع هذا النظام الغذائي يصبح الجسم والدماغ فعالين في حرق الدهون والكيتونات بدلا من الكربوهيدرات، بحيث يخفض من مستويات الأنسولين فيما تتم زيادة الكيتونات بالجسم.



وأشار موقع "health line" إلى مخاطر هذا النظام الغذائي الذي قد يسببها للجسم، فقد أثبتت الدراسات أن أغلب الوزن الذي يتم فقده عن طريق هذا النظام الغذائي يكون عبارة عن الماء والسوائل، ما يسبب ضررًا بالغًا للجسم، وقد يصاب الشخص بالجفاف.



كما أن نظام الكيتو ليس الحل الأفضل لمن يرغب في اكتساب العضلات، لأن لسوء الحظ الكيتو يبدأ في جعل الجسم يخسر العضلات مما يتسبب في الشعور بالضعف والإرهاق بشكل كبير، خاصة لدى الأطفال.