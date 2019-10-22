Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه .. حمية الكيتو لخسارة الوزن تسبب كارثة صحية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
الكيتو هو عبارة عن نظام غذائي لخسارة الوزن، حيث يعمل الجسم في هذا النظام على تحويل الدهون إلى كيتونات، وهي جزيئات توفر الطاقة للدماغ، وباتباع هذا النظام الغذائي يصبح الجسم والدماغ فعالين في حرق الدهون والكيتونات بدلا من الكربوهيدرات، بحيث يخفض من مستويات الأنسولين فيما تتم زيادة الكيتونات بالجسم.

وأشار موقع "health line" إلى مخاطر هذا النظام الغذائي الذي قد يسببها للجسم، فقد أثبتت الدراسات أن أغلب الوزن الذي يتم فقده عن طريق هذا النظام الغذائي يكون عبارة عن الماء والسوائل، ما يسبب ضررًا بالغًا للجسم، وقد يصاب الشخص بالجفاف.

كما أن نظام الكيتو ليس الحل الأفضل لمن يرغب في اكتساب العضلات، لأن لسوء الحظ الكيتو يبدأ في جعل الجسم يخسر العضلات مما يتسبب في الشعور بالضعف والإرهاق بشكل كبير، خاصة لدى الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف فائدة مذهلة لـ نظام الكيتو دايت

فخ الكيتو.. أضرار الرجيم الكيتوني

اضرار الرجيم القاسي للرجال.. أبرزها ضعف الخصوبة

في 7 خطوات.. تخلصي من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية

من الكيميائي إلى الكيتو.. تعرف على أضرار الريجيم المفجعة

مفاجأة.. علاقة صادمة بين شرب القهوة وإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

تعديات على حرم قلعة قايتباي في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الآثار.. صور

أول تعليق من محلية النواب على سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق

تسبب أمراض خطيرة.. احذر من أشعة الهاتف والكمبيوتر

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟