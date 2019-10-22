الأمم المتحدة: مصر من أوائل المهتمين برعاية حقوق المهمشين اجتماعيا واقتصاديا

أكدت راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم "الثلاثاء" أن الحكومة المصرية ووزارة التخطيط تقوم بجهود متميزة في تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة.



وقالت راندة أبو الحسن، خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول من النسخة السادسة لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 المقام بمدينة الغردقة ويستمر حتى بعد غد الخميس، إن مصر كانت من أوائل المتحركين في العالم لتسريع عملية التنمية المستدامة وتطبيق الحوكمة، والحرص كذلك على توفير برامج الحماية الاجتماعية، ورعاية حقوق المهمشين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لتعلن مصر في هذا السياق عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشارت إلى أن الهدف من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 يأتي في الوصول إلي من تخلفوا عن التنمية، والقضاء على جميع أشكال عدم المساواة والتهميش، منوهة بأن البيانات لا توفر معلومات كافية عن هؤلاء المهمشين.



وأكدت أهمية كرامة الأفراد في خطة التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات الوطنية والمشاركين في وضع الخطة، ركزوا على وضع تعريف محدد للمتخلفين عن الركب وغير المستفيدين من برامج التنمية، مبرزة ضرورة تحديد الأسباب الجذرية لتخلفهم.



وأضافت أن عملية التقييم تعمل علي تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجارب الماضي وتجارب الآخرين .