Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| بتر أطراف سيدة بسبب لدغة حشرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
فيديوجراف
أصيبت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما بلدغة حشرة مجهولة تسببت لها بورم برأسها من الجانب الخلفى.

وتم نقلها إلى المستشفى وأعتقد الأطباء أنها مصابة بنوع من الحساسية، لكنها أصيبت بغيبوبة لمدة 3 أسابيع.

واضطر الأطباء إلى بتر أطرافها بالكامل واستخدام أطراف صناعية.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| حشرة القراد مصاص دماء الحيوانات تنتقل للبيوت

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

فيديوجراف| الدم الصناعى معجزة تنقذ البشر

فيديوجراف| أول كاميرا للتعرف على الوجوه بدقة العين البشرية

فيديوجراف| أول يخت صديق للبيئة

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لشائعات وفاة رامز جلال.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

الصعق الكهربائي.. ماذا لو استمرت الكارثة دون حلول حتى نهاية الشتاء

شاهد.. إخواني يعجز عن الرد على مهنية مذيعة كشفت الجماعة الإرهابية

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

جريئة.. طليقة تيم حسن تكشف حقيقة رفضها التعامل معه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان

مى كساب تضع مولودها الثالث نوح .. صور

إطلالة خريفية.. الأميرة ميجان ميركل في أحدث ظهور