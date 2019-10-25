فيديوجراف| بتر أطراف سيدة بسبب لدغة حشرة

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما بلدغة حشرة مجهولة تسببت لها بورم برأسها من الجانب الخلفى.



وتم نقلها إلى المستشفى وأعتقد الأطباء أنها مصابة بنوع من الحساسية، لكنها أصيبت بغيبوبة لمدة 3 أسابيع.



واضطر الأطباء إلى بتر أطرافها بالكامل واستخدام أطراف صناعية.



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