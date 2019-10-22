تتويج ناروهيتو إمبراطور اليابان رسميا.. حضور شخصيات هامة من 180 دولة.. أول قرار عفو عن نصف مليون شخص.. وهذه تفاصيل الطقوس التاريخية بالكنز الأسطوري

- ناروهيتو إمبراطور اليابان يتعهد بـ سعادة الناس وسلام العالم

- إلغاء فقرة من حفل تتويج إمبراطور اليابان والعفو عن نصف مليون شخص - تعرف على أبرز الشخصيات بحفل تتويج إمبراطور اليابان - سيف ومرآة وجوهرة مقدسة.. قصة كنوز أسطورية فى حفل تتويج أباطرة اليابان





أعلن ناروهيتو نفسه إمبراطور اليابان الجديد، اليوم الثلاثاء، وتعهد بمساندة الشعب والوقوف معه بعد أداء مجموعة من الطقوس القديمة التي توجت بظهوره على العرش الإمبراطوري إلى جانب زوجته الإمبراطورة ماساكو.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد احتفل ناروهيتو، الذي صعد عرش أقحوان في شهر مايو بعد تنازل والده أكيهيتو، بتتويجه الرسمي اليوم أمام حوالي 2000 ضيف، بمن فيهم رؤساء دول وغيرهم من أفراد العائلة المالكة من أكثر من 180 دولة.





وارتدى ناروهيتو الإمبراطور الياباني رقم 126 ثوبا برتقاليا داكنا يعود تاريخه إلى 1000 عام، وقال إنه سيواصل عمل والده أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما.





وتعهد ناروهيتو بالتصرف وفقًا لدستور اليابان لما بعد الحرب، والذي يعتبر الإمبراطور الحاكم رمزًا للوحدة ووحدة الشعب، بالعمل على سعادة الناس وسلام العالم، وتطوير أفكاره لمساعدة الناس والوقوف بجانبهم.





وأضاف: "آمل بإخلاص أن يحقق شعبنا مزيدًا من التطوير ويساهم في صداقة المجتمع الدولي وسلامته ورفاهية البشرية وازدهارها".





وقدم رئيس الوزراء، شينزو آبي، تهنئته إلى ناروهيتو وهو يقف اسفل العرش الغمبراطوري الذي يبلغ طوله 6.5 متر، وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لخلق مستقبل سلمي ومشرق مليء بالأمل لليابان" وهتف ثلاث مرات "يعيش الإمبراطور".





واستكمل ناروهيتو طقوس حفل التتويج التابعة لديانة الشنتو الشائعة في اليابان، وارتدى الإمبراطور رداءًا أبيض في مكان مقدس داخل أراضي القصر الإمبراطوري المعروفة باسم كاشيكودوكورو، وأعلن رعايته لأماتيراسو إلهة الشمس الأسطورية التي يُقال إن جميع ملوك اليابان من نسلها.





وسار ناروهيتو برفقة موظفي القصر يرتدون أردية سوداء، ويحملون صناديق زخرفية تحتوي على الكنوز الإمبراطورية للسيف والجوهرة والمرآة المقدسة، ببطء إلى الضريح الأول، وانحنى بعمق وذهب إلى الداخل للصلاة، وقام بزيارات مماثلة لاثنين من الأضرحة.





- أول قرار:

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الإمبراطور الجديد أصدر أولى قراراته وهو قرار بالعفو عن الجرائم لـ نصف مليون شخص، ومنحت الحكومة العفو للأشخاص الذي أدينوا بارتكاب جرائم صغيرة مثل المخالفات المرورية، ونفذت القرار بالفعل قبل الحفل الرسمي.





- الوريث القادم للحكم:

ويحظر قانون الحكم الإمبراطوري باليابان الإناث من الصعود إلى العرش، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا القانون جعل العائلة الحاكمة باليابان تعيد النظر في عدد الأحفاد.





وقلة عدد الرجال الخلفاء لـ ناروهيتو يشكل أزمة، فحاليًا يوجد اثنان فقط من أفراد العائلة الإمبراطورية مؤهلين لأن يصبحا إمبراطورًا فيما بعد، أولهم الأخ الأصغر لناروهيتو ويدعى الأمير أكيشينو، وابنه الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 13 عامًا.





أما ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، فلديهما ابنة واحدة وهي الأميرة إيكو البالغة من العمر 17 عاما.





إلغاء فقرة من الحفل:

كان من المقرر أن يستضيف الزوجان الملكيان، إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو لضيوف مأدبة عشاء تضم 400 شخصية أجنبية ووزراء الحكومة اليابانية ونواب البرلمان وكبار القضاة على هامش الاحتفال، اليوم، الثلاثاء، بحفل تتويجه على عرش اليابان.





ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تم إلغاء هذه المأدبة في وقت لاحق، احتراما لضحايا إعصار هاجيبس الذي أودى بحياة 80 شخصًا وتسبب في فيضانات ودمار في كثير من مناطق اليابان.





وأعلنت الحكومة اليابانية عن خبر إلغاء المأدبة الأسبوع الماضي إلى شهر نوفمبر القادم.





وخرج ناروهيتو وماساكو في موكب بشوارع طوكيو في سيارة مكشوفة، لتحية الشعب الياباني، حيث ينتظرهم عشرات الآلاف في الشوارع للترحيب بالإمبراطور الجديد خلال اليوم الذي تم إعلانه عطلة رسمية.





- من حضروا الحفل ؟

حضر حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، 2000 شخص منهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإنه لم يتم الإعلان عن أسماء الحضور بشكل رسمي، ولكن الصور التي تم التقاطها يتضح فيها بعض الشخصيات البارزة، ومنهم الأمير تشارلز البريطاني، والأميرة ماري أميرة الدنمارك، ووزير النقل الأمريكي إيلين تشاو، ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون ، وميانمار أونج سان سو كي.





وحضر الحفل أيضا الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف، وولي لعهد الأميرة فيكتوريا، والملك فيليب السادس.





بالإضافة إلى الملكة ليتيزيا ملك إسبانيا، والملك ويليام ألكساندر، والملكة ماكسيما في هولندا، ولكن لم يتم التقاط صور لهم حتى الآن.





والتقطت عدسات المصورين صورا لأبرز من حضروا الحفل، ومنهم الأميرة ماري (47 عاما)، زوجة الأمير فريدريك (51 عاما)، ولي عهد الدنمارك، ومجموعة من أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم حضور الطقوس التقليدية للتنصيب بقصر الإمبراطور في العاصمة طوكيو.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ظهرت الأميرة ماري وهي جالسة بجوار الأمير تشارلز الذي حضر حفل التنصيب كممثل عن الملكة إليزابيث الثانية، وكانا داخل القصر الإمبراطوري.





وارتدت الأميرة ماري فستانا رمادي اللون أنيقا، ووضعت مكياجا هادئا، وارتدت أيضا الشارة الملكية، أما الإكسسوارات فارتدت الأميرة قلادة من الماس المزخرف والياقوت وأقراطا بنفس الشكل.





يذكر أن الأميرة ماري هي أم لأربعة أطفال، وهم الأمير كريستيان (14 عاما)، والأميرة إيزابيلا (12 عاما)، والتوأمان الأمير فنسنت والأميرة جوزفين وأعمارهم 8 سنوات.





- الكنوز التاريخية لحفل التتويج:

أقيم حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، ورغم حضور 2000 شخص لهذا الحفل من أكثر من 180 دولة إلا أن بعض طقوس تنصيبه تمت في سرية تامة، ومنها الكنوز الإمبراطورية الثلاثة التي ظهرت بجوار الإمبراطور الياباني في صندوقين مغلقين ويعتقد أنها كنوز مقلدة.





في الأول من مايو الماضي اعتلى ولي العهد ناروهيتو عرش الأقحوان بعد أن تنازل والده عن العرش، وتم تنصيبه اليوم في هذا الحفل بشكل رسمي، وكل من التنازل والتنصيب يشمل مراسم سرية للغاية يتبعها الإمبراطور الجديد.





الكنوز الإمبراطورية أو ما تعرف باسم «ريجاليا» تعد واحدة من هذه المراسم السرية للتنازل والتنصيب، وهي عبارة عن ثلاثة أشياء مقدسة، مرآة، وسيف، وجوهرة، هذه الأشياء الثلاثة تاريخية ولها اصول غامضة، ويتم الاحتفاظ بها في مكان سري ولا تخرج إلا للإمبراطور الجديد مرة في التنصيب وأخرى عند التنازل فقط.





وترتبط الكنوز الإمبراطورية المرآة، والسيف، والجوهرة بأساطير متعلقة التاريخ الياباني والثقافة الشعبية كأسطورة أماتيراسو إله الشمس، وتتعلق أيضا بالديانة الوطنية غير الرسمية لليابان «شينتو»، حيث لها أهمية كبيرة في إتمام الطقوس للحفاظ على اتصال مع الأباطرة السابقين.





لم يتم رؤية أو تصوير الكنوز الإمبراطورية أبدا، ويقال إن الادوات الثلاثة كانت ملك للآلهة وانتقلت عبر أجيال من الأباطرة فوفقا لديانة شنتو الاباطرة هم أحفادهم، وومن ضمن الكنز أيضا التاج الإمبراطوري وهو رمز للقوة الإمبريالية وهو الوحيد المسموح بظهوره للعامة فقط.





الكنوز المقدسة مخفية عن أعين الجميع، حتى أنها لم تظهر للحضور اليوم خلال حفل التنصيب، وتم استخدام أدوات مشابهة مقلدة خلال الحفل، وستظل النسخ الأصلية في الأضرحة حيث يذهب الإمبراطور لإجراء الطقوس اللازمة بجوارها فقط.





المرآة المقدسة

ويعتقد أن المرآة المقدسة يزيد عمرها عن 1000 عام، وموجود بضريح إيسي جراند بولاية مي، حسب ما اعلنته هيئة يابانية تاريخية، وتعتبر المرآوة المقسة أغلى الكنوز، وفي الأساطير اليابانية يقال إن المرايا لها قوة إلهية وتكشف حقيقة الإمبراطور الذي سيتولى الحكم.





ووفقا لسجل الاساطير اليابانية فإن المرآة المقدسة قد صنعها الإله إيشيكوريدوم بعد أن حارب آلهة الشمس أماتيراسو مع شقيقها سوزانو، إله البحر والعواصف، وتراجعت إلى كهف يأخذ ضوء العالم معها.





رتب سوزانو حفلة للصلح معها وأنهوا الخلاف وأعادوا الضوء إلى الكون، وعادت المرآة والكنوز الأخرى إلى حفيد أماتيراسو ويدعى نينجي، ويُعتقد أن نينجي هو جد جيمو الذي تقول عنه الأساطير إنه أصبح أول إمبراطور لليابان في عام 660 قبل الميلاد.





السيف المقدس

يعتقد الخبراء اليابانيون أن السيف المقدس قد يكون في ضريح اتسوتا في ناجويا، وتقول الاسطورة إن هذا السيف قد نمى في ذيل الثعبان ذي الرؤوس الثمانية التي كانت تلتهم بنات الآلهة، ووفقا للأساطير اليابانية فقد ناشد إله البحر سوزانو رجال اليابان بالعثور على أداة تقتل الثعبان (رمز للشيطان) والذي قتل كل بناته، ووعد العامة بأن من يقتله سيتزوج ابنته.





وعثر سوسانو على الثعبان وعند قطع ذيله عثر فيه على السيف السحري، ويمثل السيف شجاعة الإمبراطور، وأبقى الكهنة مكانه سرا، ولكن تم مشاهدة احد الكهنة في الفترة بين القرن السابع عشر والتاسع عشر وهو في ضريح أنسوتا، وهناك شائعات عن احتمال ضياعه في البحر خلال معركة القرن الثاني عشر ، لكن أحد الخبراء أكد انه ما زال موجودا ويتم استخدامه في حفلات التتويج.





الجوهرة المقدسة

هي عبارة عن جوهرة تم تصنيعها من خرز منحني من اليشم الأخضر الذي كان يصنع باليابان قبل 1000 عام قبل الميلاد، وقد يكون هو الكنز الوحيد الأصلي، وكان يستخدم هذا الخرز كهدايا رمزية.





ووفقا للأسطورة فإن آمي نو عزومي إلهة المرح كانت ترتدي عقدا به هذه الجوهرة، ويظن أن لهذه الجوهرة قدرة سحرية على الإقناع حيث استخدمتها إلهة المرح في خروج أماتيراسو من الكهف بعدما احتجز ضوء الكون في المرآة، والجورة المقدسة موجودة بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.





ما زال يتبع أباطرة اليابان هذه الطقوس ويفتخرون بنسبتهم إلى أماتيراسو، ولكنهم لم يعودوا يدعون أنهم آلهة، والذي بدأها الإمبراطور هيروهيتو والذي تخلى عن وضعه الإلهي بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.



