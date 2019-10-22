"زيادة" الفروسية يعود إلى القاهرة بعد التأهل التاريخي لطوكيو



عبر محمد طاهر عن سعادته البالغة بعد التأهل التاريخي الذي غاب عن فرسان مصر 60 عاما منذ روما 1960 وأكد علي تضافر الجهود من أجل الظهور بهذا الأداء الرائع لمنتخب مصر من دعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية.

عاد الفارس محمد طاهر زيادة بعد مشاركته في كأس الأمم للفروسية بالمغرب في الفترة من 11 الي 14 أكتوبر والتي أسفرت عن فوزه مع منتخب مصر للفروسية بكأس الأمم للفروسية متفوقًا علي الدول العظمي في الفروسية مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والتأهل الي دورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو 2020 .