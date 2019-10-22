حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



حضر الحفل الدكتور طارق عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمينة محمد بيومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتور عطية طه مدير وحدة الأزمات بالكلية ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمدرج 2 بالكلية.



ورحب الدكتور أحمد عبد السلام بالطلاب الجدد وأشاد بخريجى كلية الآداب والدور الذي يقوم به الطلاب أثناء مرحلة الدراسة حيث تواجههم الكثير من الصعوبات والعقبات التي من خلالها تفتح لهم آفاق المعرفة.



وأكد عميد الكلية على اهمية هذه اللقاءات الطلابية للتعريف بالكلية وأهدافها ورسالتها والأقسام التي تحتويها وواجبات الطالب وحقوقه أثناء الدراسة بالكلية مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد ودعا الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية والالتزام بالنظام والآداب العامة مؤكدا أن المشاركة فى الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .



وأوضح الدكتور أحمد بقوش حرص الكلية على مصلحة الطالب الجامعى وأن كلية الآداب هى عاصمة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة حيث تخرج طالب متميز على مستوى النشاط الاجتماعي وعلى المستوى التعليمي أيضا.



وأشارت الدكتورة أمينة بيومى إلى تحسن العملية التعليمية بالكلية بعد افتتاح أقسام جديدة منها الإسبانية والألمانية والإيطالية وافتتاح تخصصات وبرامج تعليمية جديدة.



وأكدت على أن كلية الآداب هى منارة الجامعات المصرية وخرج منها العديد من الكليات منها كلية الإعلام والاقتصاد والألسن والترجمة وأن كلية الآداب هي الصرح الذي يتخرج منها الباحث الاجتماعي والمرشد السياحى والإعلامى .



وفى نهاية الحفل تم تكريم اتحاد طلاب الكلية الآداب وايضا تكريم الطلاب المتفوقين .



