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تعليم

محو الأمية مطلب قومي فى ندوة تعريفية لطلاب كلية التربية للطفولة بالمنيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:39 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار ندوة تعريفية لطلاب الكلية بعنوان "محو الأمية مطلب أمن قومي" تلبيةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار محو الأمية أمن قومي، وتفعيلًا لدور الجامعة التنويري الذي تقدمه لابناء المحافظة

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية ؛ وذلك ضمن سلسلة من الندوات التعريفية التي تنظمها الجامعة، والتي استهدفت طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة إحدى كليات الجامعة المنوط بها محو الأمية بالمحافظة.

تناول الدكتور بليغ حمدي منسق المشروع بالجامعة، أهداف مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، والإجراءات التنفيذية لمشاركة الطالب الجامعي بالمشروع، ودور وواجبات منسقي المشروع بكليات الجامعة، موضحًا أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار المتمثلة في توفير قاعدة بيانات حديثة للأميين بالمحافظة وتوزيعها على الكليات المعنية لتكون دليلا للطلاب في التواصل مع الأميين، إلى جانب مواعيد عقد الاختبارات وموعد النتائج.

وفي ختام الندوة تم تلقي عددًا كبيرا من الاستفسارات حول كيفية المشاركة في المشروع ودور الدولة والوزارات في إقرار شرط محو أمية المواطنين للحصول على الخدمات وتحرير واستخراج الوثائق والمستندات.

حضر الندوة الدكتورة سلوى عبد السلام عبد الغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء رشاد راوي منسق مشروع محو الأمية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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