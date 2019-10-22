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مش هتصدق.. 4 أطعمة عالية في الكوليسترول مفيدة لصحة القلب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
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رضوى حسام
رغم ما يعرفه كثيرون بأن الكوليسترول العالي ضار بصحة القلب، إلا أن موقع "health line " نشر دراسة أثارت الجدل بسبب تأكيدها على وجود فوائد صحية للجسم والقلب لبعض الأطعمة عالية الكوليسترول.

اعتمدت الدراسة على أن إنتاج معظم الكوليسترول في الدم يتم بواسطة الكبد، لذلك عندما نأكل أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن الكبد ينتج كمية أقل من الكوليسترول فقط، لهذا فإن الكوليسترول في النظام الغذائي له آثار بسيطة فقط على مستويات الكوليسترول في الدم لدى معظم الناس، كما أشارت أيضًا إلى أن تناول الكوليسترول الغذائي ليس له صلة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

كما أكدت أن معظم الأطعمة عالية الكوليسترول مغذية ولها فوائد صحية عديدة للجسم وأشهرها:

- الجبن : فهي عبارة عن أطعمة لذيذة ومملوءة قد تحسن من صحة القلب وتشجع على فقدان الدهون في الجسم.

- البيض : من المعروف أن صفار البيض من أكثر الأطعمة عالية الكوليسترول، على الرغم أنه توجد جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم والقلب تقريبًا في الصفار.

- المحار : فهو غني بالبروتين وغني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك السيلينيوم واليود، مما يقلل من خطر الإصابة بكثير من الأمراض ضمنها أمراض القلب.

- السردين : تعتبر سمكة السردين غنية بالعديد من العناصر الغذائية، فهي مرتفعة للغاية في أوميغا 3 ، وتعمل على تحسين صحة القلب والدماغ مع مكافحة الاكتئاب.
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