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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

اهم الاخبار .. استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ..وزيرة الصحة ترد على انتقاد البرلمان .. والأهلى الخاسر الأكبر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:34 م
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والملفات الهامة، نستعرضها من خلال التقرير التالي :

استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ.. الطيران: القرار تتويج للتنسيق الإستراتيجى بين البلدين.. وزيرة السياحة: يظهر قناعة المملكة المتحدة بالأمن والأمان فى مصر

أعربت وزارة الطيران المدني عن ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ..للمزيد اضغط هنا

طالبة تلقي بنفسها من الطابق الخامس بالمنوفية

ألقت طالبة مقيمة بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، نفسها من الطابق الخامس وسقطت بالشارع..للمزيد اضغط هنا

كل حل يخلق مشكلة.. 3 أزمات جديدة بعد زيارة وزير الرياضة لـ الخطيب.. والأهلي الخاسر الأكبر

يبدو أن أزمة تأجيل مباراة القمة لا تزال تلقي بتبعاتها على الكرة المصرية رغم الاجتماع الذي تم عقده أمس..للمزيد اضغط هنا

اعتبارا من الغد.. الجامعات والمدارس اللبنانية تفتح أبوابها

دعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، اليوم الثلاثاء، كل الجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة باستئناف التدريس صباح غد الأربعاء..للمزيد اضغط هنا

بسبب التغيرات المناخية.. المنتجين الزراعيين: 60% تراجع في إنتاج الموالح

قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن التغيرات والتقلبات المناخية أثرت بالفعل على الزراعة في مصر منذ سنوات..للمزيد اضغط هنا 

وزيرة الصحة ترد على انتقادات البرلمان.. وتطالب بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا اليوم الثلاثاء..للمزيد اضغط هنا

وزيرة السياحة فى مؤتمر صحفي: استئناف الرحلات البريطانية لـ شرم الشيخ مطلب شعبي

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بقرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ..للمزيد اضغط هنا 

مجلس الوزراء السعودي: على العالم منع إيران من امتلاك السلاح النووي
 
أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تأكيده على ضرورة منع إيران من الوصول إلى كل ما يهدد العالم..للمزيد اضغط هنا

مظلم وبارد .. 5 نصائح لتخزين البطاطس بطريقة صحية

تحتاج كثير من السيدات إلى تخزين كميات من الخضراوات، و البطاطس هي أكثر ما يتم تخزينه..للمزيد اضغط هنا 
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