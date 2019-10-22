وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.



تناول الاجتماع دراسة تنفيذ مشاريع مشتركة بين الوزارة والجامعة الألمانية وذلك بهدف التعاون في تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية في مجال الرياضة ،التكنولوجيا، الثقافة ،العلوم ،الصناعة، الرسم والفنون ،الابتكار، والعديد من المجالات الأخرى.



وأوضح الوزير أن البرامج التي ستتعاون الوزارة فى تنفيذها مع الجامعة الألمانية ستسهم بشكل كبير في تنفيذ الهدف الرئيسى الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بنشر فكر شبابي جديد يخدم كافة المجالات ثقافيًا وتعليميًا وتكنولوجيًا لتصبح منظومة الشباب بمثابة ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030.



كما استعرض صبحي مشروعات الوزارة والتى تتضمن مراكز إبداع، ودوري مراكز الشباب، والقوافل التعليمية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيارة للجامعة الألمانية لتحديد المشروعات المشتركة التى سيتم اختيارها وتنفيذها بالتعاون مع الجامعة.



من جانبه، أوضح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أن الجامعة ستقوم بتقديم برامج تدريبية لتأهيلهم بأن يصبحوا في المستقبل قوى فاعلة ومؤثرة فى المجتمع قادرة على مواكبة كافة التطورات فى المجالات والبرامج المراد تنفيذها.



حضر الاجتماع اللواء محمد نور المدير التنفيذي للرياضة والسعيد إبراهيم المدير التنفيذي للشباب، المستشار محمد نصر المستشار المالى بالوزارة، ونجوى صلاح وكيل الوزارة للبرامج الثقافية، وإشرف صالح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والخارجية بالشباب.