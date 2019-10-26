فيديوجراف| 8 أطعمة صحية ولكنها تؤدي للسمنة

كشفت الدراسات العلمية أن جسم الإنسان لا يتعامل مع جميع السعرات الحرارية على قدم المساواة.



بعض الأجسام تقوم بتخزين السعرات الحرارية من السكر والكربوهيدرات المكررة كدهون، في حين أن السعرات الحرارية من الدهون الصحية والبروتين والخضراوات من المحتمل أن تساعد في التخلص من الدهون، ومن ثم فقد تبدلت التوصيات لتنصح بتخطي حساب السعرات الحرارية للتخلص من الوزن.



كشف أخصائيو التغذية، أن بعض ما يطلق عليها (الأطعمة الصحية) هى فى واقع الأمر أطعمة تخرب توازن الجسم وتؤدي إلى السمنة، وفي هذا الإطار قدم الخبراء قائمة بتلك الأطعمة الصحية التى تعمل على تخريب فقدان الوزن وقد تؤدي إلى السمنة والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي..

