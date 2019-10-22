إجراء قرعة الأدوار المؤهلة لكأس مصر

أجريت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقرري إدارة المسابقات .



يشارك فى الدور التمهيدى الأول ٨٦ فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى. كما شملت القرعة الأدوار التالية وقام الدكتور جمال محمد علي بتقديم شرح واف لنظام القرعه قبل اجرائها ، حيث قام بالرد على جميع اسئلة مندوبى الأندية.



