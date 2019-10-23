الإخوان تستغل حادث مقتل الطالب محمود البنا لمحاربة الدولة.. الداخلية تضبط 22 متهماَ بإثارة الفوضى.. المتهمون: تلقينا أموالاً من الإخوان.. والتكليفات كانت بتنظيم مظاهرات والهتاف ضد الحكومة

الإخوان تستغل قضية مقتل محمود البنا

المتهمون :

تلقينا أموالا لتنظيم احتجاجات والهتاف ضد الدولة

تلقينا تكليفات بنشر الشائعات على الانترنت

كنا سنستخدم السلاح حال تدخل الأمن لمنعنا

قمنا بالكتابة ضد الحكومة على الجدران





دائما ما تستغل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الأحداث داخل البلاد لمحاولة إثارة الفتنة، وتأليب الرأى العام، من خلال إصدار التكليفات لعناصرها فى البلاد بنشر الشائعات والأكاذيب محاولين إحداث حالة من الفوضى.





وكان آخر تلك الأحداث حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته، وعلى الفور استغلت الجماعة الواقعة وأصدرت تعليمات لعناصرها فى الداخل بنشر الشائعات على السوشيال ميديا ودعوة المواطنين للتظاهر وقطع الطريق أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم.





تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال بعض الأحداث في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.





وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك، وعددهم 22 وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على "ملصقات إثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - طبنجتي صوت - رشاش صوت" بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين لكوم خلال جلسات محاكمته.





وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولی نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.





يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته.





وقال محمد السيد العيسوي أحد المتهمين بإثارة الفوضى بتعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية، إنه مقيم بطنطا وشارك فى جميع المظاهرات منذ 25 يناير 2011.





وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه ومنذ حادث مقتل الطالب محمود البنا بدأ فى حشد المواطنين من خلال الإنترنت للتظاهر أمام المحكمة ضد الدولة والحكومة.





كما اعترف المتهم محمد محمود عبد الحافظ، أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بتهمة التظاهر وإثارة الفوضى أمام محكمة شبين الكوم، أنه تقابل مع شخص إخوانى هو وآخرين وتلقوا أموالا بهدف تجميع أهالى قرية شبين الكوم يوم جلسة محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا، والتظاهر أمام المحكمة والهتاف ضد الدولة.





وأضاف المتهم فى اعترافاته أن ذلك الشخص الإخوانى كان بحوزته حقيبة بها أسلحة، كان من المخطط أن يستخدمها ضد الأمن.





وقالت سالى فوزى محمد الصاوى إحدى المتهمات بالتظاهر ومحاولة إثارة الفتنة، إنها مقيمة بالمنوفية، وتلقت تعليمات باستغلال مقتل الطالب محمود البنا، من خلال نشر الشائعات لتحريض المواطنين ضد الحكومة.





كما اعترف حسين محمد حسين صالح، أحد المتهمين بالتظاهر ومحاولة إثارة الفتنة، إنه اتفق مع أصدقائه على استغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا لإثارة الفوضى.



