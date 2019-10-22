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اقتصاد

الغيطى: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بمدينة الشروق .. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:46 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار، وذلك في ضوء توقعات الأرصاد الجوية، ونظرًا لسقوط الأمطار بالمدينة .

وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت الجاهزية من قبل بالعمل على تطهير وتسليك بلاعات صرف المطر، وصيانة الخطوط الخاصة بالصرف الصحى أولا بأول وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط والعدد والأدوات، وتدعيم فرق الطوارىء بالكوادر الفنية .. مع إنتشار الفرق اليوم بالمدينة لمتابعة أى أماكن تجمع للمياه، وذلك لكل قطاع (شرق / غرب) المدينة كل على حدة .

وأكد المهندس عبدالرءوف أنه تمت المراجعة الفنية لجاهزية الطلمبات ومولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة بمحطات رفع الصرف بالمدينة، ضمن خطة إدارة الأزمات للتأكد من جاهزيتها بالكامل لإستقبال زيادة تصرفات المياه الناتجة من الأمطار .

الغيطى: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بمدينة الشروق .. صور
الغيطى: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بمدينة الشروق .. صور
الغيطى: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بمدينة الشروق .. صور
الغيطى: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بمدينة الشروق .. صور
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