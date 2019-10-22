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أخبار البلد

السفير الفرنسي بالقاهرة : باريس تعمل بجد على توفير القمح لمصر.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:30 م
جانب من الندوة بمشاركة
جانب من الندوة بمشاركة السفير الفرنسي
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محمود نوفل
شارك السفير الفرنسي ستيفان روماتيه في اللقاء الرابع والعشرين الفرنسي-المصري حول الحبوب الزراعية بحضور وزير الزراعة الدكتور عزالدين ابوستيت ورئيس جهاز سلامة الغذاء وعدد من قيادات وزارة الزرعة .

وقال السفير الفرنسي في تصريحات صحفية له علي هامش المشاركة في الندوة : إن اللقاء الرابع والعشرين حول الحبوب الزراعية موعد هام للغاية في إطار التعاون الاقتصادي المصري -الفرنسي"

وأكد السفير ستيفان روماتية أن فرنسا وفرع الحبوب الزراعية التابع لها تعمل علي حشد جهودها بإستمرار من أجل توفير القمح في مصر.

ويُشار الي ان وزير الزراعة قد أكد أن العلاقات الفرنسية المصرية قد شهدت تقاربا وتطورا ملحوظا فى السنوات القليلة الماضية، حيث أنشئ منذ عام 1983 مكتب الاتصال المصرى الفرنسى للزراعة بوزارة الزراعة ، والذى يقوم بدور كبير فى دعم سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجال الزراعى وإدارة المشروعات المشتركة المنفذة بينهما حيث تم من خلالها تنفيذ أكثر من 140 مشروعًا مشتركا فى كافة المجالات الزراعية المختلفة.
السفير الفرنسي بالقاهرة : باريس تعمل بجد على توفير القمح لمصر.. صور
السفير الفرنسي بالقاهرة : باريس تعمل بجد على توفير القمح لمصر.. صور
السفير الفرنسي بالقاهرة : باريس تعمل بجد على توفير القمح لمصر.. صور
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