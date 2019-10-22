Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يصلح عصام الحضري لـ تولي منصب مدرب حراس .. فكري صالح يجيب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:48 م
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق عن رأيه في تولي عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق لمنصب مدرب حراس خاصة عقب اعتزاله كرة القدم.

وأكد فكري صالح في تصريحات لقناة تايم سبورت أن تولي منصب مدرب حراس مرمى يجب أن يكون عقب تلقي كورسات بالإضافة للمهارات الشخصية لـ المدرب.

واَضاف فكري صالح أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة لـ عصام الحضري، حيث إنه قادر على تولي ذلك المنصب في أي وقت لما يملكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا أن الحضري لديه مهارات إلقاء المعلومة. 

وتابع فكري صالح أن الحضري كان حارسا مميزا وفريدا من نوعه لذلك فالأمر مختلف بالنسبة له. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتزل حديثا.. سعفان الصغير يكشف موقفه من تدريب عصام الحضري لحراس المنتخب

يدرس أولا.. احمد ناجى يكشف رأيه في تدريب الحضرى حراس المنتخب

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

3 أسباب تعمق جراح عصام الحضري في تدريب المنتخب

كلام نهائى.. عصام الحضرى خارج الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

ترشيحاتنا

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

حصة العون تفطر قلوب السعوديين بعد رحيلها.. من هي؟

كل حل يخلق مشكلة.. 3 أزمات جديدة بعد زيارة وزير الرياضة لـ الخطيب.. والأهلي الخاسر الأكبر

هداف الزمالك فى الدوري مهدد بالغياب عن موقعة جينيراسيون السنغالي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟