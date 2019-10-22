هل يصلح عصام الحضري لـ تولي منصب مدرب حراس .. فكري صالح يجيب

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق عن رأيه في تولي عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق لمنصب مدرب حراس خاصة عقب اعتزاله كرة القدم.



وأكد فكري صالح في تصريحات لقناة تايم سبورت أن تولي منصب مدرب حراس مرمى يجب أن يكون عقب تلقي كورسات بالإضافة للمهارات الشخصية لـ المدرب.



واَضاف فكري صالح أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة لـ عصام الحضري، حيث إنه قادر على تولي ذلك المنصب في أي وقت لما يملكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا أن الحضري لديه مهارات إلقاء المعلومة.



وتابع فكري صالح أن الحضري كان حارسا مميزا وفريدا من نوعه لذلك فالأمر مختلف بالنسبة له.







