اخبار الحوادث.. اعترافات المتهمين باستغلال مقتل البنا لإثارة الفتنة.. الآثار كلمة السر في مقتل مزارع الشرقية

حرضوا ضد الدولة.. ضبط 22 شخصا أثاروا الفتنة أثناء محاكمة المتهم بقتل شهيد الشهامة





متهمة تعترف بتحريض المواطنين على استغلال مقتل محمود البنا لإثار الفوضى

قالت سالى فوزى محمد الصاوى إحدى المتهمات بالتظاهر ومحاولة إثارة الفتنة، إنها مقيمة بالمنوفية، وتلقت تعليمات باستغلال مقتل الطالب محمود البنا، من خلال نشر الشائعات لتحريض المواطنين ضد الحكومة.

لمزيد التفاصيل .. قالت سالى فوزى محمد الصاوى إحدى المتهمات بالتظاهر ومحاولة إثارة الفتنة، إنها مقيمة بالمنوفية، وتلقت تعليمات باستغلال مقتل الطالب محمود البنا، من خلال نشر الشائعات لتحريض المواطنين ضد الحكومة.



تلقينا أموالا وهتفنا ضد الدولة.. إخواني يعترف بخطة الجماعة لتحويل قضية البنا لمظاهرة

قال محمد محمود عبد الحافظ، أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بتهمة التظاهر وإثارة الفوضى أمام محكمة شبين الكوم، أنه تقابل مع شخص إخوانى هو وآخرين وتلقوا أموالا بهدف تجميع أهالى قرية شبين الكوم يوم جلسة محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا، والتظاهر أمام المحكمة والهتاف ضد الدولة.

لمزيد من التفاصيل .. قال محمد محمود عبد الحافظ، أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بتهمة التظاهر وإثارة الفوضى أمام محكمة شبين الكوم، أنه تقابل مع شخص إخوانى هو وآخرين وتلقوا أموالا بهدف تجميع أهالى قرية شبين الكوم يوم جلسة محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا، والتظاهر أمام المحكمة والهتاف ضد الدولة.



يرتدي نقابًا.. ضبط عامل عقب سرقته 33 ألف دولار و100 ألف جنيه بالموسكي.. صور

تمكنت قوة من قسم شرطة الموسكي من ضبط عامل يرتدي نقابا، عقب قيامه بسرقة 33 ألف دولار و100 ألف جنيه من محل عمله بدائرة القسم، وبعرض الأمر على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت قوة من قسم شرطة الموسكي من ضبط عامل يرتدي نقابا، عقب قيامه بسرقة 33 ألف دولار و100 ألف جنيه من محل عمله بدائرة القسم، وبعرض الأمر على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات.



بينقب عن الآثار.. كشف غموض مقتل مزارع بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة مزارع بالشرقية تبين اشتراكه مع آخرين فى التنقيب عن الآثار.

لمزيد من التفاصيل .. نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة مزارع بالشرقية تبين اشتراكه مع آخرين فى التنقيب عن الآثار.



تسللو للبلاد من الدروب الصحراوية.. ضبط 20 أجنبيا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخصا يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخصا يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.



فى الطقس السيىء .. 12 نصيحة لسائقي السيارات

إفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بتوقعات مفادها أن الجو ممطر وغير مستقر، وذلك يؤثر على القيادة في الظروف غير الإعتيادية مثل (الامطار, الشبورة, العواصف الترابية).

لمزيد من التفاصيل .. إفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بتوقعات مفادها أن الجو ممطر وغير مستقر، وذلك يؤثر على القيادة في الظروف غير الإعتيادية مثل (الامطار, الشبورة, العواصف الترابية).

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال بعض الأحداث في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.