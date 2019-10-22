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مرأة

كارثة .. هذا ما يفعله فصل الشتاء في المصابين بهذا المرض

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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رضوى حسام
يمكن للشتاء والجو البارد أن يتسببا في الإصابة بكثير من الأمراض مثل الأنفلونزا وارتفاع حرارة الجسم وغيرهم من أمراض يعرفها أغلب الناس.

لكن من الغريب ما نشره موقع "health line" عن تأثير الشتاء والجو البارد على المصابين بمرض السكر، حيث أكد أنه ترتفع نسبة السكر في الجسم كلما كان الجو أكثر برودة، كما قال الأطباء أنه يتم تشخيص المرضى المصابين بمرض السكر بشكل أكبر في فصل الشتاء .

كطبيعة كل الأمور يكون لأجسامنا رد فعل ومحاولات للتعايش مع الظروف المحيطة بنا، لذلك يقوم الجسم بخفض إنتاج الأنسولين عندما يكون الجو بارد، ليتمكن الجسم من إيجاد نسب سكر عالية توفر طاقة للجسم تساعده على الشعور بدفء أكثر .

لذلك يجب على مرضى السكر أن يعتنوا بنظامهم الغذائي ومتابعة مستوى السكر في دمهم في فصل الشتاء، ليتجنبوا التعرض إلى أي مخاطر صحية أو مضاعفات.

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