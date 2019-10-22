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حوادث

تأجيل دعوى عدم قبول الدعاوى من المتقاضين إلا بتوكيل محام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:20 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى إلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم لجلسة ١٨ يناير المقبل .

وذكرت الدعوى، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ الف جنيه بدون توقيع محام، وقبولها من المواطنين .

وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محام وكيلا عن الطاعن مقيم الدعوى.
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