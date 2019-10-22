تأجيل دعوى عدم قبول الدعاوى من المتقاضين إلا بتوكيل محام

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى إلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم لجلسة ١٨ يناير المقبل .
وذكرت الدعوى، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ الف جنيه بدون توقيع محام، وقبولها من المواطنين .
وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محام وكيلا عن الطاعن مقيم الدعوى.
وذكرت الدعوى، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ الف جنيه بدون توقيع محام، وقبولها من المواطنين .
وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محام وكيلا عن الطاعن مقيم الدعوى.