تأجيل دعوى عدم قبول الدعاوى من المتقاضين إلا بتوكيل محام

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى إلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم لجلسة ١٨ يناير المقبل .



وذكرت الدعوى، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ الف جنيه بدون توقيع محام، وقبولها من المواطنين .



وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محام وكيلا عن الطاعن مقيم الدعوى.