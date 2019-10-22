هذه السيارة هى الأكثر مبيعا فى مصر خلال عام 2019 .. تعرف عليها

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تقريرًا أفاد فيه بتراجع المبيعات بشكل عام في 2019 في ظل ركود المبيعات في العام الجاري 2019 وبعد الحملات التي شنها المستهلكون لوقف غلاء السيارات في مصر من قبل التجار وأشهرها حملة خليها تصدي.



وأكد التقرير أنه رغم حالة الركو واصلت نيسان صني مبيعاتها بواقع 7900 سيارة حتي اليوم بأسعار رسمية تبدأ من 223.000 جنيه حتي 245.000 جنيه لأعلى فئة مما جعلها تتصدّر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في 2019