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مرأة

دفي نفسك بطبق شوربة.. 3 أكلات مختلفة لمقاومة البرد للشيف عماد الخشت

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:04 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
مع تغييرات الجو المفاجئة يحتاج الانسان لتناول الاطعمة التي تحتوي على فوائد لمقاومة نزلات البرد، فنقدم 3 أطباق مختلفة من الشوربة على طريقة الشيف عماد الخشت.


شوربة الطماطم

تحتوي الطماطم على فيتامين سي والذي يعزز من صحة الانسان في فصل الشتاء، كما انه يساعد على الوقاية من نزلات البرد.

مكونات شوربة الطماطم

* طماطم
* بصل
* ملح
* جزر
* فصوص ثوم
* فلفل حار
* ربع كوب نعناع طازج
* ربع كوب زيت
* فلفل اسود
* كوب لبن
* كريمة لباني
* كوب شوربة
* كرفس
* ملعقة زيت زيتون
* ملعقة صغيرة زعتر
* توست مكعبات

طريقة تحضير شوربة الطماطم

* شوي الطماطم مع البصل والثوم والجزر بقطرات من الزيت.
* نضيف الملح والفلفل الاسود مع البصل في صينية على النار حتى يتلون.
* يرفع الخليط من على النار في الخلاط مباشرة مع اضافة النعناع والكرفس والفلفل الحار والشوربه مع الخليط جيدا ثم تصفيته.
* يضاف اللبن على الخليط ويوضع على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
* يدهن التوست بالزيت والملح والفلفل والزعتر ويدخل الفرن للتحميص .
* تغرف الشوربه وتتزين بالكريمة والتوست المكعبات المحمص.

شوربة السبانخ
تحتوي السبانخ على الاكسدة القوية التي تساعد الجسم على مقاومة الامراض المعدية خاصة نزلات البرد.

مقادير شوربة السبانخ

* ورق سبانخ
* شوربه
* لحم مكعبات
* ملح
* فلفل اسود
* 2 ملعقة كبيرة دقيق
* 2 ملعقة كبيرة زبدة
* ملعقة صغيرة بقدونس
* بصلة مفرومة
* نصف ملعقة صغيرة قرفة
* ملعقة صغيرة بهارات

طريقة تحضير شوربة السبانخ

* تشويح اللحمة في الزبدة ثم تضاف البهارات والملح والفلفل والقرفة.
* تشويح البصل في الزبدة ويضاف الدقيق ويقلب جيدا.
* تضاف الشوربة وتترك حتى الغليان ثم تضاف السبانخ.
* يترك لمدة 5 دقائق ثم تتضاف مكعبات اللحم وبعد الغليان تقدم ساخنة وتزين بالبقدونس.
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