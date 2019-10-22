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منوعات

أسباب تمنعك من شرب الشاي باللبن أو خلطه مع هذه المنتجات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:01 م
شاي - لبن
شاي - لبن
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آية جمعة
من المعروف عن الشاي أنه مشروب مفيد للغاية، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الشيخوخة، كما أنه مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، ويتميز بقدرته على منع تشكيل أنواع معينة من الأورام، وتنطبق كل هذه الفوائد على الشاي الأبيض، وفقًا لصحيفة "فيشرنيايا موسكفا" الروسية.

ووفقًا لأخصائية التغذية ايلينا سولواتينا يمكن شرب الشاي مع الليمون، حتى مع المربى، ولكن يجب الوضع في عين الاعتبار أن خلط الشاي منتجات معينة لا تحقق أي فائدة للجسم، وفي بعض الأحيان تضر به.

وأوضحت إيلينا سولوماتينا قائلة: "لا ينبغي وضع العسل في أي مشروب ساخن، لأنه يفقد خصائصه بسبب درجات الحرارة المرتفعة".

وأضافت: "لا تشرب الشاي مع الحليب" موضحة أن الحليب يحيد مضادات الأكسدة المفيدة في تركيبته، ونتيجة لذلك، يمكن أن يحدث التخمر ويشعرك بعدم الراحة في المعدة.
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