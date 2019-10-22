البنك الأهلي يفوز بجائزة البنك الأكثر أمانا بمصر من Global Finance

أعلنت مجلةGlobal Finance العالمية عن فوز البنك الأهلي المصري بجائزة " البنك الأكثر أمانا في مصر لعام 2019 “، وذلك من خلال التقييم الذي أعدته المؤسسة عن طريق دراسة الأداء المصرفي في 110 دولة حول العالم وهو التقييم الذي تم استنادا إلى مؤشرات أداء على المدى البعيد وفقا والتقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية Moody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لأصول أكثر من 1000 بنك بمختلف أنحاء العالم.



وفي تعقيبه على الإنجاز الجديد الذي ينضم لقوائم إنجازات البنك الأهلي المصري أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك عن شعوره بالفخر إزاء تلك الإضافة للجوائز العالمية التي يحصل عليها البنك خاصة انها تأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن اقوي مؤسسات التقييم المالي على مستوي العالم ، كما انها تأتي لتؤكد بالدليل على قدرة البنك على اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك، مضيفا انها تساعد بشكل عملي على توجيه المؤسسات المالية بشكل عام الى اجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدي بشكل افضل وأكثر استقرارا بما يضمن تحقيق افضل النتائج والنجاحات .



وأكد عكاشه على اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصري الذي يضم افضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على احدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا وهو ما اسفر عن تلك النتائج المشرفة التي حققها البنك والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصرفي في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تطبيقها في السنوات الاخيرة بما يتيح فرص استثمارية افضل واكثر استقرارا.



جدير بالذكر ان مجله جلوبال فاينانس كرمت ايضا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية بالعالم في 2019 وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.



حيث تم اختيار المكرمين بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء ووفق معايير صارمة دقيقة تضم جهود المحافظين في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم وكذا الإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات، وهو ما يأتي تتويجا لجهود عامر التي انعكست على نمو الاقتصاد المصري.