محافظ بني سويف يدرس تطبيق التجربة الأمريكية في ولاية كارولاينا.. وتصنيف مقاطعة كاتاوبا من المناطق العشر الأولى لجذب العمالة.. وضع آليات وخطة عامة للنهوض بصناعة السجاد

- محافظ بني سويف يزور أمريكا لدراسة تجربة ولاية كارولاينا

- مشروع لتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات

- توفير الآلاف من فرص العمل للشباب

- تصنيف مقاطعة كاتاوبا من المناطق العشر الأولى في أمريكا لجذب العمالة

- وضع آليات وخطة عامة للنهوض بصناعة السجاد





واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برنامج زيارته ضمن الرحلة الدراسية لتجربة ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يزور الولاية وفد من المحافظة ووزارة التنمية المحلية للوقوف ميدانيا على التجربة التنموية .





وذلك في إطار الدعوة الموجهة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي إطار متابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات " WISE وايز " والذي يتم تنفيذه بالمحافظة و تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ).





يشمل جدول أعمال الزيارة العديد من الفعاليات للوقوف ميدانيا وأكاديميا على مكونات تجربة الولاية، حيث قام محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية "ضمن وفد مصري يضم أعضاء وحدة التنمية الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاستشاري بالمحافظة ، وقيادات من وزارة التنمية المحلية"بزيارة مؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا، وهي المقاطعة المركزية لولاية كارولاينا الشمالية،حيث استعرض المسؤولون عن المؤسسة تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية بالمقاطعة، بالإضافة الي إفساح المجال نحو تحسين القوى العاملة المصنعة في الولاية وإيجاد بيئة عمل أفضل.





وتم،خلال اللقاء ،التركيز على القطاعات والإمكانيات الاقتصادية ذات الميزات التنافسية الخاصة بالمقاطعة كقطاع الأثاث والمنسوجات ومجال تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الطبية والعطرية ومواد البناء، وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة ، وتمت الإشارة إلي أنه قد تم تصنيف مقاطعة كاتاوبا باعتبارها واحدة من المناطق العشر الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب العمالة وخلق فرص عمل .





ومن جانبه أشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة لديها تنوع في المقومات والموارد والميزات النسبية التي تؤهلها لتكون مركزا هاما في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، خاصة بعد حزمة المشروعات القومية الضخمة التي تم تنفيذها في آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاعات الكهرباء والطرق والتكنولوجيا والأسمنت ، وتمتلك المحافظة العديد من المقومات التاريخية والأثرية والطبيعية و 8 مناطق صناعية بها أكثر من 720 مشروع منها 60% مصانع منتجة ،ومعظمها يصدر للخارج ( أوروبا – أفريقيا – أسيا – دول الخليج العربي ) ، ويجري حاليا اقامة منطقة صناعية أخري مرفقة ، بجانب شبكة طرق قوية ، خاصة بعد افتتاح طريق بني سويف الزعفرانة ، وبعد الانتهاء من مشروع عدلي منصور بتكلفة مليار و200 ألف جنيه تقريبا.





وتمتلك محافظة بني سويف العديد من الميزات النسبية التي تؤهلها لتكون مركزا انتاجيا هاما وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب ، فهي محافظة زراعية في المقام الأول تنتج كافة المحاصيل التقليدية والإستراتيجية ، بجانب تميزها في زراعات تجارية نوعية ، خاصة في مجال زراعات النباتات الطبية والعطرية ، والصناعات القائمة عليها من زيوت وتجفيف للتصدير الى الخارج ، حيث تستحوذ المحافظة على 40 % من صادرات مصر في هذا المجال ، بجانب الأيدي العاملة ، وأن أغلب السكان يعملون في مجال الزراعة وتربية رؤس الماشية ، وأيضا تعتبر صناعة السجاد اليدوي من أقدم الحرف التي تميزت بها بني سويف ، فضلا عن توافر مساحات شاسعة من الأراضي تصلح لمشروعات استثمارية كبرى في المجال الزراعي والسياحي والعقاري، حيث ينفذ حاليا أكبر مشروع في مجال الزراعات المحمية على مساحة 62 ألف فدان سيوفر 300 الف فرصة عمل تقريبا لأبناء محافظات الصعيد.





وأكد محافظ بني سويف اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومايصحب ذلك من توجه عام للحكومة لدعم هذا القطاع ، مشيرا إلى أن مشروع "وايز " وخطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية بالمحافظات التي يتبناها الوزير اللواء محمود شعرواي ، يدفع ذلك بخطة المحافظة التي تم الاتفاق على مكوناتها للنهوض بالصناعات والأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة ، بهدف تشجيع الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي ، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة ، بجانب تبني خطة للنهوض بمراكز التدريب المهني وقطاع التعليم الفني وربط الخريجين بالمدراس الفنية والكليات التطبيقية بسوق العمل ، وتشجيع الحرف اليدوية التي تشتهر بها بعض القرى والمناطق في دائرة المحافظة .





وأضاف محافظ بني سويف أنه يتم دعم جهود مبادرة " مشروعك " التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة ،حيث بلغ "خلال شهر سبتمبر الماضي " عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" 101 مشروعا بقيمة 18 مليونا و403 آلاف جنيه، والتي وفرت 134 فرصة عمل ، ليصل إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال الـ 9 أشهر الماضية وتحديدًا "منذ يناير 2019 وحتى سبتمبر من نفس العام" إلى 1063 مشروعًا بقيمة 177 مليونا و879 ألف جنيه ، والتي وفرت 2128 فرصة عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية .





وتم تنفيذ مبادرة (مشروعك فى قريتك)، ضمن الخطوات العملية التى يجرى تنفيذها لتوفير فرص العمل والدفع بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة التى تعمل فى مجال الإنتاج والاعتماد على المكون المحلى ، ومن خلالها تم افتتاح 11 منفذ بيع تم طرحها على الشباب ، وتشجيع التجارة في منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية ، فيما يجري تنفيذ خطة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية للنهوض بمجال إنتاج الألبان الذي يعتبر من الأنشطة الأساسية لسكان الريف ، حيث تم التوسع في نقاط تجميع الألبان ليصل عددها حتى الآن إلى 10 مراكز لتجميع الألبان بعدد من القرى .



